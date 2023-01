Foligno, sartoria umbra realizza costumi per i film di Pupi Avati

Giulia Silvestri 29 gennaio 2023 a

Costumi storici, vesti liturgiche, toghe forensi, gonfaloni, cuscini da preghiera. A Foligno nascono sotto le volte dell’antica chiesa di Santa Apollonia. È qui, al civico 93 di via xx settembre che oggi risponde al nome de’ La Preziosa veste, il loro laboratorio, che Maria Grazia Silvestri e Catia Bazzucchi, custodi di antichi saperi, creano capolavori sartoriali, protagonisti di rievocazioni e cerimoniali. Non è un caso, quindi, che il prodotto artigianale andato in dono a monsignor Emil Paul Tscherrig, Nunzio Apostolico in Italia, in occasione della Solennità di San Feliciano, porti la loro firma. Un cuscino da preghiera azzurro in damasco di seta di San Leucio interamente ricamato a mano. Ma anche noti registi come Pupi Avati si sono rivolti alla sartoria folignate per i costumi.

