Omicidio Piampiano, ecco chi è Piero Fabbri detto il biondo. E' accusato di aver ucciso Davide

Flavia Pagliochini 29 gennaio 2023 a

Si chiama Piero Fabbri, 56 anni, conosciuto nel comprensorio come “Il Biondo”, per i folti capelli biondi che gli incorniciano il viso; assisano, muratore, sposato, appassionato di caccia come il giovane che è accusato di aver ucciso. Viene descritto come “una persona semplice”. Ma è lui l’uomo che - secondo le indagini dei carabinieri - avrebbe centrato il 24enne Davide Piampiano con un colpo fucile, perforandogli il fegato. Avrebbe poi tentato di depistare le indagini, mentito sulla ricostruzione dei fatti (alle forze dell’ordine, ma anche e soprattutto agli amici e alla famiglia, che lo considerava come uno di loro e quasi come un secondo padre di Davide) e alterato la scena del crimine.

Soprattutto, nonostante le rassicurazioni che avrebbe dato a Davide, avrebbe omesso di chiamare tempestivamente i soccorsi, avvisati solo dopo vari minuti da un altro giovane che si trovava a caccia con loro e che nel frattempo era arrivato nella zona dove Davide ha perso la vita. A incastrare Fabbri, oltre alle numerose discrepanze tra il suo racconto e le prove raccolte, sono state le immagini della telecamera con cui il giovane, deejay, calciatore del Viole nel ruolo di centrocampista, impegnato nelle attività di famiglia, tamburino della Nobilissima Parte de Sopra, documentava la sua passione per la caccia sui social.

Quando la notizia dell’arresto è arrivata, venerdì sera, in un orario in cui aperitivi e cene aprono la due giorni di ferie del weekend, è diventata in breve l’argomento di conversazione principale. La città è rimasta sgomenta e incredula: la notizia che qualcuno che si frequenta al bar e si conosce, anche se solo di vista, potesse per quindici giorni essersi tenuto un segreto così indicibile ha lasciato tutti attoniti. Proseguono quindi le indagini che dovranno anche rispondere a un interrogativo ancora più inquietante: se i soccorsi fossero stati più tempestivi, Davide poteva essere salvato?

