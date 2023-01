Terni. Marco Rea diventa Joe Cocker e brilla a Tali e Quali: quarto posto

Giorgio Palenga 29 gennaio 2023 a

Un Joe Cocker veramente perfetto. Nella voce e nelle movenze. Marco Rea, l'artista ternano che vive ad Amelia e già salì alla ribalta della prima serata di Raiuno grazie a The Voice Senior, edizione 2021-22, è tornato protagonista in uno dei programmi di punta della rete ammiraglia della tv italiana la sera di sabato 28 gennaio 2023.

Rea è stato infatti uno dei concorrenti di Tali e Quali e davanti a Carlo Conti e alla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi, Giorgio Panariello ed al "tale e quale" Renzo Arbore (perfettamente imitato da Claudio Lauretta) si è trasformato in Joe Cocker, di cui aveva già interpretato la hit "Unchain my heart" proprio a The Voice Senior.

I giudizi dei giudici sono stati tutti oltremodo positivi, anche quello de "l'incontentabile" Malgioglio che ha detto di amare molto Joe Cocker e di considerare l'interpretazione di Rea "molto piacevole". Per Giorgio Panariello "la voce è identica, ho sentito tutto il brano in cuffia apposta per quello", mentre Loretta Goggi ha evidenziato anche come sono state perfettamente imitate anche la gestualità e le movenze di Cocker da parte dell'artista ternano.

Il quale, a 70 anni, è ancora in piena forma, con la grande voglia di continuare a esibirsi su ogni palcoscenico gli capiti e di continuare a stupire.

Alla fine, nella classifica generale, Marco Rea è giunto quarto, solo un punto dietro al "tale e quale" di Michael Bublè, giunto terzo, mentre la puntata è stata vinta dagli "alter ego" dei Maneskin davanti alla riproduzione di Piero Pelù.

