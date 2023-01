Terni, muore a 36 anni nello schianto tra due auto sulla strada Valnerina

29 gennaio 2023 a

a

a

A Terni un uomo di 36 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale che si è verificato nella frazione di Collestatte piano nella serata di sabato 28 gennaio. Una Smart, proveniente dal parcheggio della cascata delle Marmore, mentre si stava immettendo sulla strada Valnerina, è stata centrata in pieno da un'Alfa 147 che, secondo alcuni testimoni, procedeva a gran velocità verso Arrone.

"Di solito andavi sempre in treno": chi era la vittima dell'incidente mortale sull'Autosole

L'urto è stato molto violento e per il conducente della Smart non c'è stato nulla da fare. Al volante dell'Alfa un altro uomo che, nonostante le ferite riportate, si è dato alla fuga e sul cui conto sono ancora in corso le ricerche della polizia. La vittima era residente nel comune di Ferentillo.

Aumentati gli incidenti stradali con morti e feriti nell'ultimo anno

Dopo l'incidente (nella foto di Stefano Principi) l'Alfa avrebbe preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i pompieri insieme al 118 e alle forze dell'ordine. Numerose persone, richiamate dal tremendo urto, sono scese in strada. Le due auto sono andate completamente distrutte mentre il 36enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto a causa delle ferite riportate.

Scontro tra due auto sul tratto ternano dell'Autosole: sei feriti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.