Assisi, "Piero so morto": le ultime parole di Davide Piampiano

Francesca Marruco 29 gennaio 2023

a

a

“M’hai messo paura, pensavo fosse il cinghiale”. Piero Fabbri si avvicina a Davide Piampiano che dopo il colpo si è accasciato a terra. Fabbri non deve essersi accorto che il 24enne, compagno di battute di caccia, aveva la GoPro accesa e prosegue: “Dove t’ho preso, fammè vedè” dice. Ammettendo ciò che aveva appena fatto: sparare a quel ragazzo che lo considerava il suo secondo papà. Davide si fidava di lui e in cerca di aiuto gli dice: “Piero so morto”.

Morte Davide Piampiano, arrestato per omicidio l'amico cacciatore

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 29 gennaio

