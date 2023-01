Terni: incidente sull'Autostrada del sole, sei persone ferite

28 gennaio 2023 a

E’ di sei persone ferite, una delle quali in maniera seria, il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 28 gennaio 2023 sul tratto in provincia di Terni dell'Autostrada del Sole.

Si tratta di uno scontro tra due auto avvenuto all’altezza dello svincolo per Orvieto, sulla corsia sud. Nei mezzi incidentati viaggiavano in una quattro persone, nell'altra una coppia - moglie e marito- che sono rimasti feriti.

La donna in maniera più seria, visto che l'ambulanza del 118 l'ha trasportata in ospedale in codice giallo. Ricorsi alle cure del pronto soccorso anche gli altri occupanti delle vetture, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

L'autostrada è rimasta chiusa qualche minuto per permettere al carroattrezzi di rimuovere le autovetture. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

