Magione, livello del lago Trasimeno in sofferenza. Chiodini: "Acqua da Montedoglio"

Nicola Torrini 29 gennaio 2023 a

Grazie alle piogge e alle nevicate degli scorsi giorni il lago Trasimeno è riuscito a recuperare ancora qualche centimetro di acqua arrivando a toccare il livello di circa meno cento centimetri sullo zero idrometrico. Poco meno del livello raggiunto nel 2022 nello stesso periodo, in cui era a meno 98 centimetri. Salvo importanti precipitazioni nei prossimi mesi, si prospetta quindi un’estate con un lago simile a quello della scorsa stagione. Sul tema è perciò tornato il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, che ha riportato l’attenzione sulla possibilità di addurre acqua al Trasimeno dalla diga di Montedoglio. Acqua in eccesso che attualmente viene mandata al Tevere. Alle parole del sindaco di Magione, hanno fatto seguito le osservazioni di Diego Pepini, consigliere rappresentante della Regione Umbria all’interno del cda dell’Ente Acque Umbre Toscane, che gestisce appunto la diga: “A oggi, le acque del Montedoglio sono state considerate non compatibili con quelle del Trasimeno".

