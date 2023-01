Perugia, è morto il giornalista Guido Maraspin

28 gennaio 2023 a

Lutto nel mondo del giornalismo a Perugia: è morto Guido Maraspin, nato a Ivrea nel 1960, perugino di adozione.

Maraspin ha collaborato tra gli altri con Cronache Umbre, Il Settimanale dell’Umbria, Il Manifesto, Micropolis ed ha prestato la sua opera anche in uffici stampa della pubblica amministrazione. Si è impegnato per anni nel sindacato dei giornalisti umbri con dedizione e mostrando sempre passione per la professione. Gudo era giornalista preparato e attento, appassionato della sua professione e collega impegnato.

La redazione del Corriere dell'Umbria si unisce al cordoglio espresso dal presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria e dall'intero Consiglio per la morte del collega.

