Foligno, uomo accoltellato in piazza San Domenico. Caccia all'aggressore in fuga

Un'aggressione in piena regola e nel cuore della serata quella che si è consumata in piazza San Domenico a Foligno nella giornata di giovedì (26 gennaio). Un fatto che è avvenuto nel raggio di pochi minuti con un giovane uomo colpito con un'arma da taglio e un altro, l'aggressore, in fuga. Un episodio che ancora presenta tanti lati poco chiari e su cui gli uomini del Commissariato di Polizia di Stato di Foligno, coordinati dal vicequestore aggiunto Adriano Felici, stanno indagando.

Quello che è certo è che un uomo nordafricano sulla trentina è rimasto ferito dopo uno scontro con un altro individuo che poi è fuggito a piedi, facendo perdere le tracce. A chiamare le forze dell'ordine la compagna dell'uomo aggredito, il quale tuttavia non ha voluto richiedere l'intervento del 118 sul posto. L'uomo si è recato solo successivamente al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Battista di Foligno dove è stato medicato e gli è stata riconosciuta una prognosi di 10 giorni. Ascoltato dagli investigatori l'uomo non ha voluto rilasciare dichiarazioni riguardanti il suo aggressore né tanto meno ha saputo spiegare i motivi dell'aggressione.

Le indagini da parte delle forze dell'ordine continueranno e l'uomo nelle prossime ore verrà riascoltato.

Un episodio isolato che tuttavia riporta l'attenzione sulla tematica della sicurezza in centro storico che tanto aveva fatto discutere negli scorsi anni. In particolare al centro delle cronache era finita la situazione ricorrente che si andava a creare in piazza Matteotti. Diversi gli scontri che si sono verificati a colpi di bastoni e bottigliate che hanno provocato anche feriti, seppur la situazione non ha mai provocato conseguenze irreversibili sui protagonisti.



