Umbria, l'imprenditore Angelo Meneghini: "Vi racconto mia zia Maria Callas"

28 gennaio 2023 a

a

a

Angelo Meneghini aveva un cruccio. All’alba dei suoi 85 anni si era reso conto di avere una memoria prodigiosa e di ricordare quasi tutto della sua vita: l’infanzia in Piemonte (Asti, asilo ed elementari con Paolo Conte), poi a Caserta e l’adolescenza a Zevio (Verona), seguendo il tragitto del papà aviatore.

L'ex iena Mauro Casciari: "Lavorare con Fiorello è uno spasso"

La sua storia è la storia dei Meneghini, impegnati prima nella produzione di mele e poi nella nuova fabbrica di laterizi, dell’arrivo, come un fulmine a ciel sereno, di Maria Callas, fresca sposa dello zio paterno (Battista), infine il matrimonio con Resi Briziarelli e il trasferimento a Perugia negli anni’60, l’impegno nelle fornaci della nuova famiglia, chiuso nel 2012 come vicepresidente dell’azienda. Ne è nato un libro, dal titolo emblematico "Se", che rivela tante curiosità sulla nota soprano ma non solo.

Servizio completo sull'edizione del 29 gennaio del Corriere dell'Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.