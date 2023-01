Perugia, ai vigili 20 bombolette spray al peperoncino per i controlli su droga e alcol

28 gennaio 2023 a

Palazzo dei Priori ha acquistato la fornitura di 20 spray antiaggressione per la realizzazione del progetto “Strains–Ad: Strumenti, azioni per contrastare Incidentalità stradale, Alcol e droga correlata” al costo di 450,80 euro. Li useranno i vigili urbani. Gli spray urticanti rientrano nel materiale necessario per la realizzazione dei progetti legati alla “promozione, al coordinamento e al monitoraggio di attività di prevenzione e contrasto degli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza o dopo aver fatto uso di stupefacente”.

