Furto in appartamento in via Palermo ieri al secondo piano entrati sul terrazzo e sfondata finestra. Tutti i residenti erano in riunione condominiale in un altro appartamento.

I ladri molto probabilmente lo sapevano e hanno fatto irruzione nell’appartamento passando dalla finestra.

I proprietari della casa si sono accorti dell’affrazione solo al termine della riunione con gli altri condomini.

Per questo ora gli accertamenti si concentrano su chi frequenta il condominio ed era al corrente dell’incontro fissato per ieri pomeriggio dall’amministratore.



