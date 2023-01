Terni, Giornata della Memoria: medaglia d'onore per il sacrificio di due ternani

27 gennaio 2023 a

a

a

Una giornata, quella della memoria, per non dimenticare.

Ogni 27 gennaio si ricorda il giorno dell’apertura dei cancelli di Auschwitz e giovedì 26 gennaio 2023, a Terni, in prefettura, è stato ricordato anche il sacrificio di due ternani.



Chiedono un risarcimento alla Germania per il padre trucidato dai nazisti

Sono state infatti consegnate le medaglie d’onore che il presidente della Repubblica ha conferito a Cesare Giuseppini e Tullio Mercuri, già residenti a Terni, entrambi militari, internati, rispettivamente, a Unterlüss e Stalag VC dal 1943 al 1945.

Liliana Segre scrive agli studenti: "Cari ragazzi..."



Le medaglie sono state consegnate, alla memoria, ai familiari degli insigniti, alla presenza del sindaco di Terni, Leonardo Latini.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 27 gennaio 2023

Shoah, La Russa “Compito di tutti tramandare il ricordo”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.