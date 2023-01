Terni: Casa delle Musiche, tre ditte si fanno avanti per la ristrutturazione

Maria Luce Schillaci 27 gennaio 2023 a

Rinascita in vista per la Casa delle Musiche, struttura fatiscente nel quartiere di Borgo Bovio, a Terni, da anni in attesa di riqualificazione. Sono tre le ditte interessate al restyling dell’immobile di via Cadore nell’ambito dei fondi del Pnrr.

Si tratta della Cogem srl di Massa Martana, la Pernazza Group di Narni e la The New Picture snc di Terni che hanno risposto alla procedura negoziata del Comune di Terni. Inizialmente erano in dieci. Di queste tre però, al momento, solo una, la società ternana, è stata direttamente ammessa al passaggio successivo e dunque all’aggiudicazione.

Per le altre due ditte sono stati attivati due soccorsi istruttori, con dieci giorni di tempo per risolvere le mancanze.

Il restyling ha un costo complessivo di 650 mila euro e importo base da 502 mila: riguarda la manutenzione straordinaria e la rifunzionalizzazione della struttura, una superficie di oltre 1.000 mq su tre livelli.

