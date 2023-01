Città di Castello, maltrattavano la madre fino a farla morire, condannati figlio e convivente

27 gennaio 2023 a

Sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione, l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e al pagamento di una provvisionale di 20 mila euro, oltre a un danno da valutare in sede civile. Si chiude così il processo a carico di un cinquantenne di Città di Castello, e della sua convivente, accusati entrambi di maltrattamenti in concorso verso l'anziana mamma. Secondo l'accusa infatti, i due avrebbero maltrattato e picchiato la mamma dell'uomo, tanto da provocarne la morte. Una storia fatta di violenza e vessazioni continue, durate mesi. Forse anni.

