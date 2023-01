Perugia, banda delle rapine violente: imputati condannati a due anni e otto mesi

Francesca Marruco 27 gennaio 2023 a

Il 7 marzo 2022 aggredirono un’anziana nel parcheggio dell’ospedale: la scaraventarono a terra e le portarono via la sua Fiat Panda. Il giorno dopo, pistola in pugno e volto coperto, assaltarono l’ufficio postale di Ponte Pattoli. Picchiarono il direttore della filiale che finì in ospedale per un colpo in testa. Per piegarlo al loro volere esplosero pure un colpo di pistola.

Rapina alle Poste, ladri in fuga con 40.000 euro: personale dell'ufficio rinchiuso in bagno

Una settimana dopo avevano puntato di nuovo quella pistola contro qualcuno: una donna alla guida di una Mini One che i rapinatori le portarono via, insieme alla sua borsa Prada.

