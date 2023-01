Perugia, nasce la società per il nuovo Curi

Alessandro Antonini 27 gennaio 2023 a

a

a

Duemila metri di spazio per il Comune dentro il complesso del nuovo stadio Curi. Con Palazzo dei Priori che pianifica il trasferimento della sede della polizia locale (quella attuale ha problemi strutturali che vanno risolti i due anni): è questo che darebbe al piano per il nuovo stadio la caratteristica del pubblico interesse necessaria per attivare il progetto pubblico privato. Sessanta giorni per decidere, dopo il deposito (che dovrebbe avvenire a giorni), poi sei mesi per il progetto definitivo e 45 giorni per la gara, ecco che si andrebbe comunque al 2024. Con cantiere a fine stagione. Ma nel frattempo la pianificazione in capo al Comune prende forma.

Maxischermo esterno e miniparchi nel progetto del Nuovo Curi: c'è il rendering

La caserma non sarebbe costruita in prossimità dello stadio e annessa arena commerciale ma andrebbe a completare lo stabile dove è già presente la Prociv comunale tra Questura e Busitalia.

Dal notaio verrà firmata la costituzione della società - anticipata in queste pagine - Arena Curi srl. La firma era prevista per oggi ma potrebbe slittare.

Servizio completo nell'edizione del 27 gennaio del Corriere dell'Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.