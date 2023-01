Umbria, rottamazione cartelle: ipotesi stralcio per 100 mila cittadini

27 gennaio 2023 a

Perugia si prepara a cancellare multe per quasi un milione e mezzo di euro, Terni non può farlo perché il Comune è ancora in dissesto. Si parla, in questo caso, di 2 milioni e 400 mila euro che potrebbero determinare un pregiudizio agli equilibri finanziari dell’ente. Anche per i sindaci dell’Umbria si avvicina la data del 31 gennaio, scadenza delineata dal governo per decidere se aderire o meno alla cancellazione delle multe inferiori a mille euro affidate alle Agenzie di riscossione tra il primo dicembre 2000 e il 31 dicembre 2015. Ma da rottamare non ci sono soltanto le multe.

Soldi di multe e sanzioni per rifare le strade

Già dalla scorsa settimana l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile il software per presentare le domande per aderire alla nuova rottamazione di cartelle o avvisi di pagamento. A spiegare come funziona è il presidente di Confprofessioni Umbria, Roberto Tanganelli che parla di circa 100 mila umbri interessati e 72 mila imprese.

