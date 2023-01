Todi, aumentano le compravendite immobiliari grazie al lavoro da remoto

Rita Boini 27 gennaio 2023 a

Mercato immobiliare in fermento a Todi, con un netto aumento di compravendite e molti stranieri e italiani di altre regioni che decidono di stabilirsi in città. I dati ufficiali più recenti degli atti notarili si rifanno al 2021 e dicono che se nel 2013 erano state registrate 116 compravendite nel 2021 ne erano state registrate 204. Il 2022 è andato anche meglio:un giro di domande ad agenzie immobiliari fornisce il panorama di una situazione. E tutti gli agenti sono concordi sul fatto che chi acquista lo fa per vivere, grazie anche alla possibilità di lavorare da remoto. Ad arrivare sono soprattutto stranieri, mentre gli italiani la parte del leone la fanno i cittadini di Roma e di Napoli.

