Terni, polizia locale salva un'aspirante suicida che voleva buttarsi nel Nera

26 gennaio 2023 a

a

a

Ha scavalcato la balaustra, gridando che voleva farla finita. Qualcuno ha dato l'allarme e l'intervento della polizia locale, fortunatamente, ha scongiurato che avvenisse l'irreparabile.

Bloccato mentre sta per lanciarsi nel fiume

E' successo nella tarda mattinata di giovedì 26 gennaio 2023, a Terni, lungo la passerella di largo Frankl, in pieno centro, nei pressi di corso del Popolo, proprio sopra il fiume Nera. La donna, una 45enne di nazionalità italiana, era in evidente stato confusionale quando ha compiuto la pericolosissima azione, notata fortunatamente da un agente della polizia locale in borghese, che stava transitando nella zona per caso, che ha subito dato l'allarme.

Plauso del vice prefetto per i due agenti "eroi"

Dal vicino comando della municipale sono subito arrivati altri agenti che hanno dapprima cercato di tranquillizzare la donna.

Poi uno di loro è riuscito a scavalcare la balaustra e, con la massima cautela, si è avvicinato all'aspirante suicida, riuscendo ad afferrarla e a consegnarla ai colleghi. Nel frattempo era stato chiamato il 118 il cui personale ha preso in consegna la donna per le cure del caso. La 45enne è stata così accompagnata all'ospedale Santa Maria di Terni.

Detenuto tenta di tagliarsi la gola: salvato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.