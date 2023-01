Terni: morto Massimo Minciarelli, avvocato e giornalista innamorato di Ternana e Narnese

26 gennaio 2023 a

Profondo cordoglio ha destato in tutta la provincia di Terni, la mattina di giovedì 26 gennaio 2023, la notizia della morte di Massimo Minciarelli, avvocato e giornalista, per tanti anni narratore delle vicende della Ternana, della quale era dichiaratamente tifoso e innamorato, oltre che della squadra della sua città, la Narnese.

Minciarelli era nato a Narni ed era stato uno dei primi volti dell'emittenza televisiva privata ternana, iniziando a condurre trasmissioni sportive per Tele Radio Centro Italia, tra le primissime emittenti tv a nascere, a seguito della liberazione dell'etere, dopo Tele Terni. Negli anni aveva condotto trasmissioni anche in altre emittenti, come Canale 58 e la reatina Rtr, sempre su temi riguardanti il calcio e la Ternana in particolar modo.

Ma l'attività principale di Massimo Minciarelli era quella forense, visto che da tanti anni era anche un apprezzato avvocato.

Da qualche tempo Minciarelli stava combattendo con una grave malattia che purtroppo non gli ha dato scampo alle soglie dei 69 anni, che avrebbe compiuto da pochi giorni,

