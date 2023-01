Terni, anteprima del nuovo film di Paolo Genovese al Politeama Lucioli

26 gennaio 2023 a

a

a

Al cinema Politeama Lucioli di Terni l'anteprima dell’ultimo film del regista Paolo Genovese, dal titolo “Il primo giorno della mia vita”. L'iniziativa, organizzata da Umbria Film Commission in collaborazione con Medusa Film, si è svolta mercoledì 25 gennaio.

La nuova sfida di Eusebio Belli: nasce Ph Neutro Film, casa di produzione cinematografica

Sono intervenuti, insieme all’assessore regionale alla Cultura Paola Agabiti, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, Leonardo Latini, sindaco di Terni, il regista Paolo Genovese, Alberto Pasquale, direttore di Umbria Film Commission, Daniele Corvi e Nicola Innocenti in rappresentanza del CdA di Umbria Film Commission che è composto anche da Maria Rosi e Lidia Vizzino.

Totò Cascio, il bambino di Nuovo Cinema Paradiso: "Ora che ho perso la vista ci vedo di più"

Il regista Paolo Genovese ha affermato di avere scelto di fare l'anteprima in Umbria del suo ultimo film perché - ha detto - "sono legato al territorio, anche per il mio ruolo di presidente di Umbria Film Commission. Questa regione è ideale per girare produzioni cinematografiche e il nostro compito come commission è quello di creare tutte le condizioni ideali per renderci attrattivi”. Il direttore di Ufc, Alberto Pasquale, che ha moderato la conferenza stampa, ha sottolineato che in Umbria non stanno arrivando soltanto produzioni cinematografiche, ma anche alcune importanti produzioni televisive.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 26 gennaio 2023

Video su questo argomento "Il primo giorno della mia vita", l'invito alla vita di Genovese TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.