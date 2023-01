Perugia, torna la fiera di San Costanzo: degustazione gratis di torcolo e vin santo per tutti

Alessandro Antonini 26 gennaio 2023 a

a

a

Dopo lo stop imposto dal Covid, tornano le tradizioni di San Costanzo. A partire dalla degustazione gratuita di torcolo e vin santo davanti al Comune. E la rediviva “fiera grande” a Borgo XX Giugno. Palazzo dei Priori ha approvato il programma dei festeggiamenti del patrono, per domenica 29 gennaio. “Essendo ormai venute meno le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid 19, è intenzione dell’Amministrazione Comunale che quest’anno le celebrazioni abbiano il tradizionale svolgimento, come confermato anche dalla Curia”, è scritto nell’atto. Sul fronte religioso uno degli appuntamenti clou è previsto per sabato. Alle 17 c’è la partenza della processione della Luminaria per la Basilica di San Costanzo, presieduta dall’arcivescovo Ivan Maffeis. Previste modifiche al traffico.

Servizio completo nell'edizione del 26 gennaio del Corriere dell'Umbria

Sandri: “A San Costanzo in vetrina celebriamo il torcolo e l'arte artigiana della città”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.