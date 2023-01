Esplosione alla Greenvest di Gubbio: cinque imputati a processo. Morirono due persone

Fra. Mar. 25 gennaio 2023 a

Tutti a processo per l'esplosione della Greenvest di Gubbio in cui morirono Samuel Cuffaro e Elisabetta D'Innocenti e altri due ragazzi riportarono lesioni gravissime. Il gip Angela Avila ha accolto in pieno la ricostruzione accusatoria della Procura di Perugia - titolare del fascicolo di indagine il pm, Gemma Miliani - e ha fissato l'inizio del processo di primo grado in Corte d'Assise il 23 aprile prossimo.

Esplosione Greenvest, indagati per disastro e duplice omicidio colposo i titolari della ditta. Accertamenti su macchinario per la cannabis

Gli imputati infatti, come sostenuto dall'accusa, dovranno rispondere di omicidio doloso, lesioni dolose, incendio doloso e pure spaccio di droga. Soddisfazione espressa all'uscita dall'udienza da parte dei genitori del giovanissimo Samuel, che si sono costituiti parte civile con l'avvocato Ubaldo Minelli.

La Procura sull'esplosione: "Gli indagati erano consapevoli del rischio mortale e non sono intervenuti"

Gli imputati erano difesi dagli avvocati Luca Maori, Monica Bisio e Donato Bugno che avevano chiesto la riqualificazione dei reati da dolosi a colposi.

Esplosione Gubbio, gli indagati dicevano: "Il pentano è pericoloso ma è la cosa più redditizia al mondo"

