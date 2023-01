Perugia, traffico di cuccioli di cane dalla Romania: denunciati allevatore e veterinario

F.M. 25 gennaio 2023 a

Cuccioli spacciati come di razza maltese nati e allevati in Italia e invece erano meticci importati dalla Romania anche in tenera età. E' per questo motivo che due uomini, un allevatore e un veterinario di Perugia sono stati denunciati dai carabinieri del Nas.

Al professionista vengono contestati i reati di falso: avrebbe attestato la razza e la nascita in Italia, mentre all'altro uomo viene contestato il traffico illegale di cuccioli e anche il maltrattamento di animali perché, per l'accusa, i cuccioli sarebbero stati trasportati anche a poche settimane di vita.

L'inchiesta era nata dopo un esposto e i carabinieri del Nas hanno effettuato tutti gli accertamenti constatando che i cuccioli importati e rivenduti sono stati almeno 17.

