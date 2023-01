Terni, blitz dei carabinieri al canile. Denunciate quattro persone

25 gennaio 2023 a

a

a

Blitz del Nas dei carabinieri di Perugia al canile comunale di Terni. Quattro le persone denunciate in stato di libertà. E’ stato accertato che i cani erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, confinati e rinchiusi, per intere giornate, in box angusti e poco illuminati della zona.

Il pitbull aggressivo trasferito in un canile della Usl2

È stato verificato, inoltre, il mancato coordinamento di tutti gli aspetti sanitari della struttura, dall’assistenza medico veterinaria al mantenimento fisiologico degli animali nonché degli altri servizi correlati. La somministrazione di farmaci e le terapie ai cani erano effettuate, senza averne titolo, dalla presidente di un’associazione di volontariato.

La polizia stradale salva sull'autosole due cuccioli da morte sicura. E' possibile adottarli

Lo stesso nucleo ha, infine, denunciato un 40enne umbro accusato di aver introdotto nel territorio nazionale 17 cuccioli di cane provenienti dalla Romania privi di vaccinazioni, certificazioni sanitarie e documenti identificativi nonché di età inferiore al minimo stabilito per legge. Una volta in Italia, gli animali venivano falsamente certificati presso l’anagrafe canina come nati in Italia da un veterinario compiacente anch’egli deferito all’autorità giudiziaria che ne attestava l’identificazione e l’appartenenza a razze riconosciute benché sprovvisti di pedigree.

Marito e moglie denunciati a piede libero dai carabinieri per abbandono e maltrattamento di animali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.