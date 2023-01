Umbertide, fiamme in officina: famiglia scappa dall'abitazione e si salva. Anziana sotto choc

Roberto Baldinelli 25 gennaio 2023 a

a

a

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa mattina (25 gennaio) in uno stabile di via Morandi a Umbertide. Le fiamme dovrebbero essere divampate da un'officina di riparazione di macchine agricole. Al piano superiore insiste l'abitazione del proprietario. Al momento dell'incendio c'erano tre persone (il marito, la moglie e un'anziana zia). Tutte sono in salvo. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, la polizia municipale e un mezzo del 118, che ha soccorso l'anziana zia, in preda a un forte spavento. Sono in corso le operazioni di spegnimento, cui seguirà la valutazione delle cause e dei danni.

