Perugia, funzionario agenzia entrate ai domiciliari per corruzione: "C'ho il catasto a casa"

Francesca Marruco 25 gennaio 2023 a

a

a

“Io adesso col computer posso andare dove mi pare, c’ho il catasto a disposizione. C’ho il catasto a casa”. E’ il 14 maggio del 2020, l’Italia è in pieno lockdown e Salvatore Iorio, il dipendente dell’Agenzia delle Entrate-Territorio finito ai domiciliari per corruzione e accesso abusivo alle banche dati parla con uno dei tanti professionisti perugini da cui - secondo le indagini della finanza - avrebbe ricevuto mazzette in cambio di procedure accelerate.

Sanità, gare d'appalto col trucco. Le intercettazioni. "Si è fatta assumere il figlio e poi gli ha prorogato il contratto"

Un vero e proprio “sistema parallelo di evasione delle pratiche catastali di ogni genere dietro ricezione di utilità economiche” scrive il giudice per le indagini preliminari, Piercarlo Frabotta - nelle 106 pagine di ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del dipendente dell’Agenzia delle Entrate, della moglie e di un suo collega.

L'allarme del Cantone: "Senza le intercettazioni difficilissimo indagare"

Per la moglie, un perito agrario da cui, per l’accusa sarebbero passate la bellezza di 242 pratiche in sei anni - anche se per la Procura la donna non aveva competenze specifiche in materia catastale - è stata disposta l’interdizione dall’esercizio della professione per 12 mesi. Mentre per l’altro dipendente dell’Agenzia delle Entrate è stata disposta la sospensione di 8 mesi.

Corruzione: arrestato dipendente dell'Agenzia delle entrate. Un altro sospeso

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 25 gennaio



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.