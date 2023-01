Umbria, contenzioso tra Regione e Provincia sui fondi per le strade: primo faccia a faccia

Alessandro Antonini 25 gennaio 2023 a

Contenzioso sui fondi per le manutenzioni delle strade: è iniziata ieri la trattativa tra Regione e Provincia di Perugia per la complessa partita tra debiti da sanare e crediti da riscuotere. Faccia a faccia al Broletto tra la presidente della Provincia, Stefania Proietti e gli assessori al Trasporti e al Bilancio Enrico Melasecche e Paola Agabiti. Entrambe le parti hanno assicurato che un accordo si troverà entro massimo due giorni.Entro venerdì mattina, ha assicurato Melasecche. E’ stato ricordato che questa partita riguardava le precedenti amministrazioni. Su questo tema c’era stata una pesante polemica nelle scorse settimane. In ballo 10 milioni di euro. Proietti aveva detto in conferenza stampa che la Regione doveva ancora versare all’amministrazione provinciale 29 milioni di euro. Soldi per rendere le strade più sicure, soldi per garantire le manutenzioni ed evitare incidenti spesso anche mortali.



Servizio completo nell'edizione del 25 gennaio del Corriere dell'Umbria

