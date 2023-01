Umbria: Spoleto, bollette troppo salate gli alberghi restano chiusi

25 gennaio 2023 a

a

a

Chiusa la maggior parte degli alberghi nel centro storico di Spoleto. Rientreranno a pieno regime per il mese di marzo, la decisione di abbassare le serrande è stata presa, in sostanza, per due motivi: in primis l’aumento dei prezzi riguardanti la fornitura del gas e dell’elettricità e poi per la mancanza di prenotazioni in questo periodo. Si guarda alla primavera per la quale qualche turista pare già intenzionato a visitare la città dei Due Mondi.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria nell'edizione del 25 gennaio 2023

False ricette mediche e timbri rubati, denunciato 35enne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.