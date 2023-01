Foligno, giovane pizzicato a girare con un monopattino rubato: denunciato

24 gennaio 2023 a

a

a

I carabinieri della stazione di Foligno hanno denunciato un giovane perché trovato in possesso di un monopattino elettrico rubato alcuni giorni prima in città. Il proprietario nel rientrare a casa aveva notato la porta del suo garage aperta e dall’interno era mancante il monopattino elettrico comprensivo del caricabatteria; per tale motivo ne aveva denunciato il furto alla stazione di Foligno. Nei giorni a seguire la vittima aveva informato i militari dell’Arma di aver notato un giovane che circolava per le vie di Foligno a bordo di un velocipede molto simile al suo. I carabinieri della stazione, durante un servizio preventivo e sulla scorta delle informazioni acquisite, hanno controllato un giovane che si stava recando a lavoro facendo uso di un monopattino avente le caratteristiche di quello ricercato. In effetti nell’effettuare riscontro sul numero di matricola impresso dalla casa costruttrice hanno potuto accertare trattarsi proprio di quello rubato e pertanto lo hanno sequestrato. L’utilizzatore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto per il reato di ricettazione.

Assalto alla concessionaria, ladri rubano auto da 43 mila euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.