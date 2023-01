Perugia, donna denuncia: "Violentata da uno sconosciuto per strada"

24 gennaio 2023 a

Una donna di 36 anni ha denunciato di essere stata seguita e violentata da uno sconosciuto mentre tornava a casa dopo il lavoro. L'episodio, secondo quanto riferisce la polizia, è accaduto nella notte tra il 19 e il 20 gennaio scorso in centro storico a Perugia.

L'aggressione, secondo quanto anticipato da Il Messaggero, si sarebbe consumata nella zona di piazza del Circo, a due passi da piazza Italia. La donna ha raccontato alla polizia che stava tornando verso il suo appartamento quando uno sconosciuto l'avrebbe aggredita e violentata. Poi, sempre secondo il suo racconto, sarebbe scappato. A quel punto la donna ha chiamato il 113 e a casa sua sono arrivati gli agenti della squadra volante della questura di Perugia.

L'hanno inizialmente accompagnata in pronto soccorso per tutte le cure del caso e poi è stata accompagnata in questura dove ha formalizzato la denuncia. Sul fatto indagano gli agenti della squadra mobile.

