Terni, cocaina nascosta negli orologi: arrestato giovane incensurato

La droga nascosta dentro la cassa dell’orologio da polso.

Un nascondiglio ingegnoso messo in atto da un pusher che però non è riuscito a ingannare il fiuto delle forze dell’ordine.

Era già stato arrestato per spaccio: sorpreso a vendere ancora cocaina

Sono stati gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile a insospettirsi da un piccolo particolare: l’orologio era troppo grosso, in particolare presentava una cassa troppo alta. Da lì il controllo con la droga uscita fuori proprio da quell’orologio.

A finire in carcere un 27enne, incensurato e di nazionalità senegalese, bloccato lunedì dalla polizia di Stato nella zona di piazza della Pace.

Il giovane straniero usciva in bicicletta da un residence che si trova in una via adiacente, e gli agenti lo hanno seguito verso strada San Valentino dove è stato fermato per un normale controllo.

