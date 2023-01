Max Giusti, dagli esordi alla carriera: la vita privata, la moglie Benedetta e i figli

23 gennaio 2023 a

Max Giusti, classe 1968, all'anagrafe Massimiliano Giusti, è nato a Roma ma originario delle Marche, è attore, imitatore, conduttore televisivo e doppiatore è un artista versatile che conta più di vent'anni di carriera. Esordisce sul piccolo schermo con Stasera mi butto e Ricomincio da due entrambi trasmessi da Rai 2, diventando ben presto uno dei beniamini del pubblico, molto amato per la sua capacità d'interpretare diversi personaggi.

Tra i programmi ai quali ha partecipato come conduttore anche Stracult, Si mette in evidenza come imitatore con Quelli che il calcio e La grande notte del lunedì sera.

Nel 2009 si è sposato con Benedetta Bellini e dalla loro unione sono nati due figli Matteo, nel 2010 e Caterina, nel 2012. Ha avuto in precedenza una lunga relazione con Selvaggia Lucarelli e insieme hanno portato in scena diverse commedie teatrali. Importante anche la sua carriera cinematografica con primo ruolo da protagonista nel film E adesso... sesso di Carlo Vanzina. Tra i suoi programmi di maggiore successo Boss in incognito su Rai 2.

