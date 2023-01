Umbria, ondata di maltempo: scuole ancora chiuse a Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valfabbrica e Scheggia

23 gennaio 2023 a

Black out, strade impraticabili, danni per i rami caduti. E’ stata una giornata infernale quella di lunedì 23 gennaio in numerose zone dell’Eugubino-Gualdese.

Maggiormente colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo, con precipitazioni nevose che non si vedevano da anni, i territori di Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valfabbrica e Scheggia e Pascelupo, mentre Fossato di Vico, Sigillo e Gubbio se la sono cavata con disagi più contenuti legati soprattutto al traffico.

Le conseguenze del maltempo e della neve caduta avranno ripercussioni anche martedì 24 quando le scuole rimarranno ancora chiuse a Gualdo, Nocera, Valfabbrica e Scheggia. La corrente elettrica è mancata a macchia di leopardo e in alcune frazioni in serata non è ancora tornata.

