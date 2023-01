Magione, camionista morto in incidente stradale sulla Flaminia: fissati i funerali

Nicola Torrini 24 gennaio 2023 a

Si svolgeranno nel pomeriggio di martedì 24 gennaio nella chiesa parrocchiale di Magione i funerali di Petrit Jashari, il ragazzo di 22 anni di Casenuove, morto per un incidente stradale che si è verificato domenica, sulla Flaminia, tra Cagli e Cantiano. A nemmeno una settimana dalla drammatica scomparsa di Roberto Raspati, 57enne di Monte del Lago morto a San Mariano per un incidente sul lavoro, la comunità di Magione si è trovata nuovamente a piangere un’altra giovane vita. Grande è il dolore, infatti, per la perdita di Petrit, giovane autotrasportatore che stava tornando a casa con il suo automezzo, dopo una consegna effettuata nelle Marche. La notizia della sua morte ha lasciato attoniti tanti suoi concittadini.

