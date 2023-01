Umbria, l'esperto meteo: "Non nevicava così dal 2012. Precipitazioni nel week end"

Alessandro Antonini 24 gennaio 2023 a

“In Umbria non nevicava con questa intensità anche in pianura dal 2012”. A parlare è Fabio Pauselli esperto di meteo e responsabile previsionale di Umbriameteo, la società che si occupa di previsioni in ambito prettamente regionale. Per i prossimi due giorni indica situazione stabile, senza particolari peggioramenti. Almeno fino a dopodomani. Il minimo di bassa pressione tenderà ad esaurirsi verso la Sardegna e tornerà l’alta pressione.Le temperature tenderanno a restare basse. Altra aria fredda da Nord Est è attesa tra sabato e domenica ma in questo caso le precipitazioni più intense saranno nelle regioni che si affacciano sull’Adriatico. In Umbria si potrebbero verificare nevicate di rilievo nella zona appenninica. Non mancano previsioni per la prossima settimana: è preconizzabile una nuova perturbazione in arrivo dal Nord Europa.

