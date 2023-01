Neve in Umbria, domani scuole chiuse a Perugia e Terni: le ordinanze dei due Comuni

23 gennaio 2023 a

Scuole chiuse a Perugia domani, martedì 24 gennaio 2023. La comunicazione del Comune del capoluogo è arrivata nel pomeriggio successivamente al documento di allerta meteo diramato dal Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile dell'Umbria (codice giallo per rischio neve e ghiaccio). La chiusura, in via precauzionale sull’intero territorio comunale, riguarda tutti i servizi educativi, di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, comprese le Università e Istituti di Alta Formazione.

Identica comunicazione anche da parte del Comune di Terni che ha pubblicato un'ordinanza di sospensione delle attività educative e didattiche della prima infanzia e della scuola di ogni ordine e grado (pubbliche e private) per la giornata di domani.

