Neve in Umbria, a Perugia epica scivolata in moto: il video diventato virale

La neve, sempre attesissima anche in Umbria, porta felicità ma anche disagi. E incidenti. Alcuni autentici guai, altri più simili a paperissime come la fortuna trasmissione televisiva. Come capitato a motociclista che, in sella al suo scooterone, si è sdraiato in una strada di Perugia, in discesa, mentre cercava di domare la strada ricoperta di neve. Una caduta senza esiti sfortunati considerato che alle spalle sopraggiungevano altri mezzi. Il video, pubblicato dalla pagina cult Perugia_favelas su Instagram seguita da quasi 50mila followers, è il più visualizzato della pagina che oggi sta sfornando a ogni minuto video simpatici sulle difficoltà degli umbri con la neve.

