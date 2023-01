23 gennaio 2023 a

La neve caduta su tutta l'Umbria non ha risparmiato Assisi e la Basilica di San Francesco. Così i frati francescani hanno deciso di trascorrere qualche ora in relax giocando tra di loro a palle di neve. In un video condiviso sui social targati @sanfrancescoassisi si vedono i religiosi che si concedono un po' di divertimento proprio davanti alla Basilica.

