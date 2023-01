Umbria, neve anche a Foligno. Le previsioni per le prossime ore

23 gennaio 2023 a

Neve non solo nell'Alta Umbria. I fiocchi cadono anche a Foligno. Si sono già imbiancati i tetti delle case e le strade. Nevica con insistenza, come in diverse altre zone della regione. Secondo le previsioni le precipitazioni potrebbero continuare per buona parte della mattinata, poi il meteo dovrebbe migliorare. Nella giornata di domani, martedì 24 gennaio, dovrebbe spuntare di nuovo il sole, ma nelle ore notturne è probabile una ulteriore diminuzione della temperatura.

Maltempo, scuole chiuse a causa della neve in Umbria: ecco i Comuni interessati

