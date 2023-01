Maltempo, abbondante nevicata in Alta Umbria: scuole chiuse a Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Scheggia Pascelupo

23 gennaio 2023 a

Una abbondante nevicata sta ricoprendo questa mattina (23 gennaio) la zona della fascia appenninica e del centro-nord dell'Umbria.

I sindaci hanno per questo deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in attesa che la fine del maltempo permetta di tornare a muoversi per le strade in sicurezza: al momento le ordinanze di chiusura riguardano le scuole di Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Norcia, Preci e Scheggia e Pascelupo. Si sono poi aggiunte Spoleto, Valtopina, Stroncone e Arrone.

Per quanto riguarda il Comune di Valfabbrica, niente lezioni per gli studenti della frazione di Casacastalda. Ieri intanto (domenica 22) sempre a causa del maltempo i vigili del fuoco di Gaifana erano intervenuti per un incidente stradale con due autovetture coinvolte in seguito al fondo stradale innevato. I conducenti fortunatamente erano rimasti illesi, il tutto era accaduto in Valsorda nel comune di Gualdo Tadino. E sempre nella stessa zona ieri è stata soccorsa un’autovettura finita fuori strada. Tramite i vigili urbani è stato necessario chiudere il tratto di strada, perché molte macchine transitavano senza catene o pneumatici da neve, causando molti disagi alla circolazione.

Pieno di neve sull'Appennino, accumuli anche di un metro

