Terni, autovelox via Lessini sostituito e di nuovo in funzione

E’ tornato in funzione e adesso dà meno nell’occhio di prima. Anche se è opportunamente segnalato dalla cartellonistica, così come previsto dalla legge.

Maratta, 9.326 multe nei primi venti giorni di accensione per l'autovelox di via Lessini

Sull’autovelox di via Lessini, all’inizio di Maratta, per chi deve lasciare Terni in direzione Narni, sono state completate quelle operazioni di “ammodernamento tecnologico” che avevano visto gli operai smontare il palo che si inarcava lungo tutte le due corsie di chi entrava a Terni, quindi dalla parte opposta del lato cimitero, per intenderci.

Maratta, autovelox di via Lessini a quota 39 mila multe in sei mesi

Più che modernizzare la ditta installatrice, che da contratto con il Comune doveva aggiornare la tecnologia, ha in pratica sostituito gli apparecchi, che erano posizionati di fatto sulla stessa palina, uno con l’occhio rivolto alle corsie sotto, l’altro alle due a fianco.

Ora, invece, sono stati installati due pali, uno per direzione di marcia, il che fa pensare che la registrazione delle infrazioni sarà ancora più precisa.

Dimezzate nell'ultimo anno le multe nei tre autovelox della città

