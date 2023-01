Perugia, torna il problema delle buche in strada: si riaprono anche quelle già tappate

Alessandro Antonini 23 gennaio 2023 a

a

a

Pioggia e temperature sotto zero creano danni alla viabilità. Acqua e gelo fanno riesplodere il problema delle buche in strada. Sabato sera al centro operativo della polizia locale sono stati segnalati sette incidenti per le voragini sull’asfalto. “In alcuni casi - ha detto l’operatore - si trattava di buche coperte nei giorni scorsi con asfalto fresco che si sono riaperte”. I tratti sono stati segnalati a Ponte San Giovanni, via Valtiera, in via Dottori, e a Santa Lucia.

Ma altri casi di buche tappate e “rinate” dopo l’ultima ondata di maltempo sono state segnalate anche in via Soriano e in zona Sant’Andrea delle Fratte.

Servizio completo nell'edizione del 23 gennaio del Corriere dell'Umbria

Prende la buca con l'auto, sbanda e muore. Indagato dirigente del Comune

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.