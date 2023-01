Montefalco, ventenne aggredito da baby gang a Milano

22 gennaio 2023 a

Ragazzo originario dell'Umbria aggredito da una baby gang a Milano. Lo racconta Fabio Conestà, segretario generale del Mosap (Movimento sindacale autonomo di polizia): "Il figlio di un nostro collega originario di Montefalco è stato brutalmente pestato da una baby gang a Milano nei pressi di Piazza Leonardo Da Vinci. Un gruppetto di ragazzi italiani di seconda generazione, ha accerchiato lui e un suo amico chiedendo soldi e poi passando ai fatti". Per il ragazzo, appena ventenne, 30 giorni di prognosi con frattura scomposta delle ossa del naso. Uno degli aggressori, minorenne, è stato arrestato dalle volanti. "Purtroppo non è il primo episodio e sempre più spesso le baby gang si rendono protagonisti di brutali pestaggi. La criminalità giovanile va arginata. Servono politiche serie che prendano in considerazione il problema" ha aggiunto Conestà.

