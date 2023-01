Umbria, allerta gialla della Protezione civile per lunedì 23 gennaio: prevista ancora neve

22 gennaio 2023 a

La perturbazione che sta interessando l’Italia continuerà nelle prossime ore, anche con precipitazioni a carattere nevoso a bassa quota. La Protezione civile, per la giornata di domani, lunedì 23 gennaio 2023, ha emanato un avviso di allerta gialla su alcuni settori dell'Umbria oltre che di altre regioni (tra cui Abruzzo e Marche). L’avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 23 gennaio, nevicate sparse, al di sopra dei 300-500 metri, su Toscana, Umbria e Marche, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori.

Pieno di neve sull'Appennino, accumuli anche di un metro

Nella giornata di oggi, domenica 22 gennaio, sono stati mobilitati anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti per intervenire nella pulizia delle strade come spalaneve e per la distribuzione del sale contro il gelo. Lo afferma la Coldiretti in riferimento all’allerta gialla della protezione civile: "I mezzi agricoli sono necessari per consentire la circolazione anche nelle aree più interne e difficili".

La neve cade ancora: prorogata l'allerta meteo

