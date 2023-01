Perugia, biblioteca Arconi: "La domenica deve essere aperta"

Sabrina Busiri Vici 23 gennaio 2023 a

Perché la nuova biblioteca multimediale degli Arconi a Perugia è chiusa la domenica mattina? Via della Rupe è una viavai di gente a mezzogiorno. E tanti sono curiosi perché hanno saputo della novità. Alcuni, invece, non ne sono ancora a conoscenza e chiedono inutilmente vedendo le grandi vetrate che invitano a entrare ma le porte sono sbarrate.

“Siamo di Corciano e oggi abbiamo portato degli amici di Firenze in visita a Perugia, abbiamo saputo della nuova biblioteca e volevamo cogliere l’occasione per vederla. Speravamo di trovarla aperta. Ci torneremo”, commenta la famiglia Nardella (così si definiscono ndr). Sì peccato non vedere aperta la biblioteca, speriamo che ciò avvenga almeno quando sarà attiva al suo interno la postazione del servizio turistico (Iat). Debora Spinelli, avvocato, di adozione perugina, si ferma per ammirare e si limita a commentare la struttura: “E’ bella non c’è che dire, anche se l’impatto delle rifiniture in metallo lo trovo un po' troppo pesante. Ho lo studio qui vicino e ci tornerò nei giorni di apertura per vedere l’interno”. “Finalmente uno spazio dove poter studiare con tanta luce”, ci dice Cristina Galdieri da dietro il bancone della Cioccolateria in via Oberdan. “Sono una studentessa fuori sede-lavoratrice, vengo da Cuneo, e sono costantemente alla ricerca di locali tranquilli per poter studiare, questo mi sembra proprio ben fatto”.

Livia R., altra studentessa, aggiunge: “Spazio ottimo, ma quando sei dentro è molto più piccolo di quello che ti aspetti. E ogni volta che sono entrata c’era il tutto esaurito”. Per Michele Montesoro, sessantenne perugino, è una novità ancora da visitare. Montesoro racconta di non frequentare spesso il centro storico ma che apprezza molto il fatto che l’amministrazione rivaluti strutture storicamente rilevanti. “Ogni biblioteca che sorge, qualunque sia la tipologia e il profilo, è un atto di civiltà che la città regala a sé stessa”, commenta.

Per l’avvocato Francesco Gatti fin da ora ci sono tutte le premesse affinché gli Arconi diventino un punto di riferimento per la comunità cittadina: “La nuova biblioteca - dice - si colloca in un punto strategico, di accesso all’acropoli dal minimetrò, in prossimità del centro storico e vicinissimo al Mercato Coperto che dovrebbe diventare nodale. La struttura coniuga in maniera esemplare modernità, tecnologia e storia”. Locali molto belli e rifiniti anche per Michele Guaitini, dei Radicali Perugia: “Peccato che dentro faccia tanto caldo, dubito che sia rispettata l’ordinanza sul riscaldamento”.

