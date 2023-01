Assisi, eletto nuovo direttivo al Calendimaggio

22 gennaio 2023 a

a

a

“Quando sono diventato direttore di Avvenire un mio amico mi ha regalato una bacchetta da direttore d’orchestra: e questo vorrei essere, un direttore d’orchestra. La bacchetta mi ricorda che nessuno fa niente da solo, ma che le cose belle avvengono quando si mettono tante persone insieme”.

Cattedrale gremita per l'addio a Davide

Si presenta così Marco Tarquinio, giornalista, di Assisi e, da sabato 21 gennaio ufficialmente presidente dell’Ente Calendimaggio; insieme a lui i rappresentanti del Comune Stefano Venarucci e Simone Menichelli, che Tarquinio ha definito “vicepresidenti”, e quelli delle Parti: Delfo Berretti ed Elisabetta Zucchi per la Magnifica Parte de Sotto e Valeria Pecetta e Lucia Fiumi per la Nobilissima Parte de Sopra.

Roberto Rossi: "Indagavamo su Bpel e la politica fece della Procura un campo di battaglia"

Visibilmente emozionato soprattutto quando il sindaco Stefania Proietti gli ha regalato una spilletta con lo stemma di Assisi, Tarquinio ha ringraziato per “questa nomina che mi è 'piovuta in testa': francamente ho avuto subito davanti il mio limite, la vita che faccio e che mi tiene lontano da questo luogo che amo immensamente, ma se ho detto di sì è perché so che la Festa non è un compito da uomo solo: il Calendimaggio è una festa di popolo, forse ne ho un ricordo mitico avendolo vissuto fino agli anni ’80, ma so che oltre ai miei due vicepresidenti ci saranno uomini e donne che mi daranno una mano”.

Botte in comunità, il giudice nella sentenza scrive: "I più esili erano quelli presi di mira"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.