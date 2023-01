Pesaro, camionista di Perugia sbalzato dall'abitacolo vola giù dal viadotto e muore sul colpo

Euro Grilli 22 gennaio 2023 a

Incidente mortale questa mattina (22 gennaio) intorno alle 8,30 tra Cagli e Cantiano. L’incidente è accaduto all’altezza del viadotto delle Foci, in provincia di Pesaro Urbino. Forse per colpa del fondo gelato un camionista, un giovane di 22 anni di Perugia, ha perso il controllo del suo Tir ed è finito prima contro un muro e poi contro il guardrail. Il ragazzo a quel punto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo facendo un volo di diversi metri giù dal viadotto e morendo sul colpo. Immediati i soccorsi. Sul posto i carabinieri e le ambulanze del 118, ma per il camionista non c’è stato nulla da fare. Chiusa la Flaminia e in parte la Contessa in direzione Gubbio.

(seguono aggiornamenti)

