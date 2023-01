Umbria, pieno di neve sull'Appennino. Freddo e fiocchi nel nord della regione

22 gennaio 2023 a

a

a

La neve in Umbria è arrivata imbiancando l'Appennino. Nella notte tra sabato e domenica fiocchi di neve si sono depositati fino nel fondovalle a nord della regione ma senza attaccare, probabili nuove precipitazioni a carattere nevoso nelle prossime ore con buon carico anche a quote basse nella dorsale appenninica e a quote collinari a ovest della regione. "L'Appennino ha fatto il pieno di neve, con accumuli anche di un metro di neve fresca a 1300 metri di quota, decine di centimetri di neve a 500-700 metri di quota" spiega Umbria Meteo nel suo ultimo bollettino.

Nevica in Umbria, chiusa la strada per Castelluccio di Norcia | Video

